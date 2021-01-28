Курянин зарезал знакомого на рыбалке

Пострадавшего доставили в больницу с колото-резаной раной Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курский отдел полиции расследует уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В декабре прошлого года 60-летний курянин ловил рыбу на пруду и познакомился с другим рыбаком.

Знакомство продолжили за распитием спиртного, но вскоре общение переросло в конфликт из-за нескольких сказанных фраз. Новый знакомый схватил нож и ударил им оппонента в живот.

Случайный свидетель вызвал полицию и скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу с колото-резаной раной. Благодаря вовремя оказанной помощи потерпевший остался жив.

В рамках следствия назначены судебно-медицинская, трасологическая, генетическая и другие экспертизы. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.