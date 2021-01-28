В Курске отремонтировали детскую поликлинику и роддом

Детскую поликлинику четвертой горбольницы отремонтировали и оснастили современным оборудованием

В четвертой городской больнице Курска завершили капитальный ремонт детской поликлиники и акушерско-гинекологического корпуса. Полную реконструкцию роддома провели всего за три месяца. Капремонт в здании сделали впервые за 30 лет.

«Мне каждый год приходилось снимать порядка тысячи квадратных метров плитки, потому что она просто отходила от стен и создавала угрозу для пациентов и персонала», - поделился воспоминаниями главный врач курской городской клинической больницы № 4 Александр Лашин.

Акушерско-гинекологический корпус подготовили под прием больных коронавирусом. Для них оборудовано 153 койки, 20 из которых - реанимационные. Все ремонтные работы выполнены с учетом последующего использования здания как роддома.

Детскую поликлинику четвертой горбольницы отремонтировали и оснастили современным оборудованием. В здании расширили холл и внедрили в учреждении принципы «бережливой поликлиники»: сделали колл-центр, установили инфомат и разработали систему понятной навигации. Поликлиника может принимать до 300 детей в смену.