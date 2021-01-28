Под Курском в доме загорелся пол

Пожар тушили 15 человек и шесть единиц техники Фото: Из архива "КП"

28 января в 08:48 в Службу спасения поступило сообщение о задымлении в жилом доме на улице Березовый Лог в поселке Поныри Поныровского района. На место происшествия выехали пожарные, полиция, медики, работники электрических сетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 09:10, ликвидировали полностью в 09:14. В деревянном, обложенном кирпичом доме размерами 12 на 8 метров частично выгорел пол. Из людей никто не пострадал.

Пожар тушили 15 человек и шесть единиц техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.