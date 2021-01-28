В Ленинский райсуд Курска поступило 37 материалов на лиц, участвующих в митинге

На момент публикации поступило 37 административных материалов
Фото: Из архива "КП"
В Ленинский районный суд города Курска поступили протоколы об административном правонарушении, составленные по факту невыполнения гражданами требований сотрудников органов внутренних дел о прекращении участия в не согласованном с органом исполнительной власти публичном мероприятии, прошедшем в областном центре 23 января.
На момент публикации поступило 37 административных материалов, сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщалось ранее, 23 января в Курске прошел несанкционированный митинг, в котором приняли участие школьники. Полицейские, контролирующие проведение акции, отводили молодых людей в сторону, уговаривая разойтись.