В Ленинский райсуд Курска поступило 37 материалов на лиц, участвующих в митинге

На момент публикации поступило 37 административных материалов Фото: Из архива "КП"

В Ленинский районный суд города Курска поступили протоколы об административном правонарушении, составленные по факту невыполнения гражданами требований сотрудников органов внутренних дел о прекращении участия в не согласованном с органом исполнительной власти публичном мероприятии, прошедшем в областном центре 23 января.

На момент публикации поступило 37 административных материалов, сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщалось ранее, 23 января в Курске прошел несанкционированный митинг, в котором приняли участие школьники. Полицейские, контролирующие проведение акции, отводили молодых людей в сторону, уговаривая разойтись.