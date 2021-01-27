Полностью завершили вакцинацию от ковид 1700 курян

В регионе проходит массовая вакцинация против ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сейчас в регионе работает 37 прививочных пунктов. Первый компонент вакцины от коронавируса уже получило более шести тысяч курян, полностью завершили вакцинацию – 1700.

Как сообщала ранее КП, с 1 февраля в соревнованиях в закрытых помещениях могут принимать участие спортсмены с 14 лет и старше, но без присутствия зрителей и спортсменов из других регионов. Также оперштаб разрешил очные индивидуальные занятия в организациях дополнительного образования. На очное обучение выйдут и выпускники курских техникумов и колледжей.

- Старшекурсникам предстоит сдать демонстрационный экзамен по стандартам «World Skills», а для этого нужна серьезная практическая подготовка, — сообщила председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.