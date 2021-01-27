Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: общепиту продлили часы работы

В режим ограничений внесли некоторые послабления Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области внесены изменения в ограничительные меры, введенные из-за COVID-19. Решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

В регионе предприятиям общепита разрешено с 5 февраля продлить время работы в пятницу и субботу до часа ночи. При этом функционирование танцевальных площадок, караоке-вечеринки и концертные программы остаются под запретом.

- Мы идем навстречу предпринимателям, но при условии соблюдения требований всех ограничительных мер. Учитывая некоторую стабилизацию ситуации и соблюдая баланс, можно пойти на эти меры, но необходим контроль за режимом работы общепита, — отметил глава региона Роман Старовойт.