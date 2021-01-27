В Курской области работает "горячая линия" по качеству молочной продукции

Курянам предлагают звонить в Роспотребнадзор Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Управлении Роспотребнадзора по Курской области по 5 февраля работает «горячая линия» по качеству и безопасности молочной продукции и срокам годности

Специалисты Управления проконсультируют по вопросам: о действующих нормативных требованиях к молочным продуктам, дадут разъяснения по алгоритму действий в случае нарушения их потребительских прав, расскажут о порядке рассмотрения поступивших в Управление обращений в случае приобретения продуктов с истекшим сроком годности, неудовлетворительного качества, дадут рекомендации по выбору молочной продукции, правильному питанию и другим вопросам.

Звонить можно по телефонам «горячей линии»: (4712) 58-71-86, (4712) 54-59-46, 54-59-47,с 10-00 до 17.00, в пятницу – до 16.00,перерыв с 13-00 до 13-45.