В Курской области зарегистрирован 1721 случай внебольничных пневмоний

Курянам советуют одеваться по погоде Фото: Светлана ВОЛКОВА

За прошедшую неделю в Курской области зарегистрировано 1721 случаев внебольничных пневмоний, среди заболевших преобладают взрослые (98%).

По-прежнему преимущественно определяются вирусы негриппозной этиологии, циркуляция вирусов гриппа отсутствует.

В связи с нестабильными погодными условиями, резкими перепадами температуры воздуха, Управление Роспотребнадзора по Курской области рекомендует населению обратить особое внимание на сохранение своего здоровья и здоровья своих детей. Следует носить одежду, соответствующую погодным условиям, укреплять иммунитет, соблюдать меры индивидуальной профилактики вирусных респираторных инфекций: избегать мест массового скопления людей, при посещении предприятий торговли, учреждений и организаций соблюдать меры личной профилактики – пользоваться медицинской маской, регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после посещения улицы и общественного транспорта.

При появлении тех или иных респираторных симптомов ни в коем случае не занимайтесь самолечением, обратитесь за квалифицированной медицинской помощью и следуйте рекомендациям врача.