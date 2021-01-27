В Курской области превышен эпидпорог по ОРВИ

Эпидситуация в регионе неблагополучная по ОРВИ Фото: Светлана ВОЛКОВА

За прошедшую неделю (с 18 по 24 января) в целом по Курской области заболеваемость ОРВИ была выше порогового уровня на 22,5%, сообщили в Роспотребнадзоре. Эпидемиологический порог превышен среди всех возрастных групп населения, кроме детей до двух лет.

В целом по Курской области зарегистрировано 6712 случаев ОРВИ, что выше на 3,5% (или 230 случаев), чем на предыдущей неделе (6482 случаев). Детей среди заболевших примерно половина.