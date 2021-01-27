Курские райбольницы получили УАЗики

Автомобили поступили в районы области Фото: Светлана ВОЛКОВА

Центральные районные больницы региона 27 января получили автомобили для транспортировки больных. 27 единиц автомобилей марки УАЗ «Патриот» передали в медучреждения Глушковского, Железногорского, Конышевского, Курского, Медвенского, Советского, Тимского, Фатежского и Черемисиновского районов.

В регионе была острая потребность в обновлении транспорта для первичного звена здравоохранения еще до распространения коронавирусной инфекции. Автомобили предназначены для транспортировки пациентов в медицинские организации, а также самих медработников к населению. Также транспорт поможет решить задачу с организацией вакцинации с мобильными врачебными бригадами в удаленных районах области, сказали в обладминистрации.