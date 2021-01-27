На курянина завели дело за оскорбление полицейского

Курянину грозит срок Фото: Из архива КП.

СК завел уголовное дело против 34-летнего мужчины по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

ЧП произошло ночью 26 декабря 2020 года. Пьяный курянин в кабинете приемного отделения ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ», где он проходил медицинское освидетельствование на предмет употребления алкоголя, будучи недовольными тем, что будет привлечен к административной ответственности, публично в присутствии посторонних оскорбил участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Щигровский», заявили в СК.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.