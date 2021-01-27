На Курской АЭС-2 начали возводить здание первого энергоблока

Вес одного укрупненного блока ферм - от 150 до 180 тонн Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Курской АЭС-2 приступили к армированию верхней фундаментной плиты турбоагрегата здания турбины первого энергоблока.

На площадку доставлен мощный кран Manitowoc 18000 максимальной грузоподъемностью 750 тонн. С его помощью на строительной площадке Курской АЭС будут монтировать блоки ферм покрытия здания турбины первого энергоблока. Вес одного укрупненного блока ферм - от 150 до 180 тонн.

Позже кран будет задействован в работе на энергоблоке №2 для установления металлоконструкции каркаса здания турбины, сказали в администрации региона.