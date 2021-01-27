Портрет курянина Михаила Булатова теперь - на призывном пункте Калининграда

Михаила Алексеевича не стало в 2020 году Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Калининграде на здании призывного пункта областного военкомата появились граффити с портретом участника штурма Кенигсберга Героя Советского Союза, почетного гражданина Курской области и Курска Михаила Булатова.

Свой главный подвиг Михаил Алексеевич совершил в Восточной Пруссии: под шквальным огнем во время боевой разведки на шоссе Кенигсберг - Раушен обезвредил 24 управляемых немецких фугаса. Он спас сотни человеческих жизней и за этот мужественный поступок был удостоен звания Героя Советского Союза. В то время Михаилу Булатову было 20 лет. Свою высшую воинскую награду сапер принял из рук маршала Александра Василевского.