Под Курском появится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

Аналогичный ФОКОТ в 2020 году начал работать в Обояни Фото: Из архива КП.

20 млн рублей на строительство в Курской области ФОКОТа выделены Правительством РФ.

Объект появится в Советском районе в рамках реализации двух крупных общенациональных программ: федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» и проекта «Детский спорт».

Как отметили в региональном комитете по физической культуре и спорту, ФОКОТ представляет собой мультиспортивный объект, позволяющий проводить любительские соревнования и использовать его для занятий разными видами спорта. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа планируется возвести к ноябрю 2021 года.

Аналогичный ФОКОТ в 2020 году начал работать в Обояни около школы №3. Он оснащен футбольным полем, которое в зимний период может быть превращено в ледовую арену, а также беговыми дорожками, прыжковой зоной, уличными тренажерами, площадками для стритбола и воркаута. На территории ФОКОТа есть крытые трибуны на сто человек и раздевалки для спортсменов.