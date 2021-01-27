Курские спасатели предупреждают о тумане и мокром снеге

Ночью местами налипание мокрого снега, гололед Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 27 января и в течение суток в Курской области будет облачно. Временами осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами туман, на дорогах гололедица.

Ночью местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 1 градуса мороза до 4градусов тепла.

Спасатели ГУ МЧС по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Если возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.