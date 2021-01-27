Курский пенсионер перевел мошенникам 700 тысяч рублей

По всем фактам возбуждены уголовные дела Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В минувший вторник в курские отделы полиции поступили заявления от пяти граждан, сообщивших о хищениях, совершенных дистанционно. В трех случаях злоумышленники представились специалистами банка и сообщили о попытке кражи денег со счета либо об оформлении кредита.

«Спасти сбережения» можно было единственным способом – переводом на безопасный счет. Под этим предлогом куряне перечислили мошенникам общую сумму в 870 тысяч рублей. Одним из потерпевших стал 91-летний пенсионер, который перевел на указанные преступниками счета 700 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.