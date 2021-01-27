Курские волонтеры помогают инвалидам и пожилым с выносом мусора

В день обращается до 30 человек

В рамках проекта «Чистая помощь» курские волонтеры помогают пенсионерам и маломобильным гражданам выбросить бытовые отходы и собранное на переработку вторсырье.

Волонтеры оказывают такую помощь ежедневно. В день обращается до 30 человек. Собранные отходы отправляют в контейнеры для мусора, вторсырье — на переработку.

Проект «Чистая помощь» реализуется в районе КЗТЗ. С 1 февраля волонтеры будут работать в районе улицы Парковой. Весной с учетом потребностей жителей такая помощь будет доступна и в других округах областного центра.

Нуждающиеся могут подать заявку по телефону 37-01-59 и оставить мусор за дверью.