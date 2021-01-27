В Курске отремонтировали улицу Полевую

Всего в 2020 году в рамках реализации БКАД в Курске отремонтировали 47 улиц протяженностью 49,5 километров Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в Центральном округе города Курска отремонтировали улицу Полевую. Протяженность участка составила 1,301 километров.

Рабочие привели в порядок дорожное покрытие, заменили бордюры, установили новые знаки дорожного движения, нанесли разметку.

Всего в 2020 году в рамках реализации нацпроекта БКАД в областном центре отремонтировано 47 улиц протяженностью 49,5 километров.