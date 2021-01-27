Курской школе № 61 присвоили имя Петра Алексеевича Михина

Петр Алексеевич был удивительно позитивным человеком, до последних дней он работал над своими книгами, делился знаниями, опытом, мудростью

Имя Почетного гражданина города Курска, ветерана Великой Отечественной войны Петра Алексеевича Михина присвоено школе № 61.

Петр Алексеевич родился 2 марта 1921 года, на фронт попал, будучи студентом Ленинградского пединститута, прошел тяжелейшие испытания Второй мировой - «Ржевскую мясорубку» и Курскую дугу, форсировал Днестр, был трижды ранен и много раз контужен. Участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии.

Подполковник в отставке. Почетный гражданин города Курска, Почетный гражданин Ржевского района Тверской области и города Соледар Донецкой области Украины, кавалер ордена А.Невского. Имя Петра Алексеевича Михина занесено в энциклопедию «Лучшие люди России», он лауреат премии общественного признания «Курская антоновка». Участник Парада Победы в Москве в 2005 году.

Петр Алексеевич был удивительно позитивным человеком, до последних дней он работал над своими книгами, делился знаниями, опытом, мудростью. Он никогда не упускал возможность пообщаться с молодежью - был активным участником ежегодного «Георгиевского сбора» кадетских классов города Курска. Часто встречался с юнармейцами Поста №1.