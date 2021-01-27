В Курске будут судить двух закладчиков

Уголовное дело направили в суд, го рассмотрят в ближайшее время Фото: Из архива "КП"

В Сеймском отделе полиции окончено расследование уголовного по факту незаконного сбыта наркотиков в крупном размере. 25-летняя девушка и 30-летний парень познакомились в интернете для совершения преступлений. До момента возбуждения уголовного дела они проработали меньше месяца.

Оперативники задержали курян с поличным, когда они пытались забрать крупную партию наркотиков, которые должны были рассортировать по более мелким порциям и распространить через тайники-закладки.

Наркотики молодые люди прятали в разных районах города. Все они изъяты. Во время обыска у злоумышленников также обнаружили синтетику. Общий вес изъятых запрещенных веществ составил почти 80 грамм.

Во время следствия подозреваемые находились под домашним арестом. Парень с девушкой пытались покинуть место проживания, но были задержаны.

Уголовное дело направили в суд, его рассмотрят в ближайшее время. Обвиняемым грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.