Под Курском горел жилой дом

Пожар тушили 12 человек, пять единиц техники Фото: Яна ШЕЛЕСТ

27 января в 12:24 в Службу спасения поступило сообщение о задымлении на чердаке жилого дома в деревне Реутово Золотухинского района. На место происшествия приехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 12:34, ликвидировали полностью - в 12:36. В деревянном доме размером 6 на 7 метров огонь повредил чердак. Из людей никто не пострадал.

Пожар тушили 12 человек, пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

На сегодняшний день в домовладениях курян из группы риска установлены более 11 тысяч пожарных датчиков.