Коронавирус унес жизни еще четырех курян

Всего выписали 22 491 пациентов, в том числе 146 за последние сутки Фото: Из архива "КП"

На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии в Курской области скончались 359 человек. За последние сутки коронавирус унес жизни четырех курян, скончались 44, 49, 55 и 70-летние мужчины.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1468 человек, на искусственной вентиляции легких – 161 (22 – инвазивная, 139 – неинвазивная). Всего выписали 22 491 пациентов, в том числе 146 за последние сутки.

В области началась массовая вакцинация населения. Работают 24 пункта вакцинации, в ближайшие дни их число увеличится до 37.