179 человек заболели коронавирусом за последние сутки

Всего выписали 22 491 пациентов, в том числе 146 за последние сутки Фото: Из архива "КП"

На утро 27 января в Курской области зарегистрирован 25 571 (+179) подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1468 человек, на искусственной вентиляции легких – 161 (22 – инвазивная, 139 – неинвазивная).

Всего выписали 22 491 пациентов, в том числе 146 за последние сутки. На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 359 человек (+4; мужчины 44, 49, 55 и 70 лет).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +78

г. Железногорск +30

г. Рыльск +14

Золотухинский +13

Тимский +10

Медвенский +8

Курчатовский +6

Советский +5

Касторенский +4

Рыльский +4

Глушковский +2

Курский +2

Большесолдатский +1

Горшеченский +1

Суджанский +1.