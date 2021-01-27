179 человек заболели коронавирусом за последние сутки

Всего выписали 22 491 пациентов, в том числе 146 за последние сутки
Фото: Из архива "КП"
На утро 27 января в Курской области зарегистрирован 25 571 (+179) подтвержденный случай заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1468 человек, на искусственной вентиляции легких – 161 (22 – инвазивная, 139 – неинвазивная).
Всего выписали 22 491 пациентов, в том числе 146 за последние сутки. На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 359 человек (+4; мужчины 44, 49, 55 и 70 лет).
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +78
г. Железногорск +30
г. Рыльск +14
Золотухинский +13
Тимский +10
Медвенский +8
Курчатовский +6
Советский +5
Касторенский +4
Рыльский +4
Глушковский +2
Курский +2
Большесолдатский +1
Горшеченский +1
Суджанский +1.