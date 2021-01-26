Курянам расскажут о знаменитых ученых

Экспозиция откроется 28 января Фото: Светлана ВОЛКОВА

28 января в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (К.Маркса,23) стартует проект #Знаменитые куряне_ ученые и изобретатели.

2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Российская наука открыла миру огромное количество великих имен и достижений. Во всем мире известны имена выдающихся отечественных ученых: М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, И. В. Курчатова, Э. К. Циолковского, П. Л. Капицы, Л. Д. Ландау, И. П. Павлова, С. П. Королева и многих других. В славной плеяде великих ученых России значимое место занимают имена ученых-курян.

В рамках первого этапа проекта пройдет презентация экспозиции «Летопись Курской науки», на которой будут представлены публицистические, научно-популярные, периодические издания, знакомящие с биографией и изобретениями земляков, внесших значительный вклад в отечественную и мировую науку: В.В.Алехина, Н.С. Короткова, А.Г. Уфимцева, Г.И, Шелихова, В.Г. Шухова.

Особое внимание на выставке-экспозиции будет уделено выдающемуся ученому - астроному, имя которого еще в 19 веке было известно всей просвещенной России – Федору Алексеевичу Семенову, чье имя носит Центральная городская библиотека.

При посещении экспозиции соблюдение масочного режима и иных мер безопасности обязательно. Уточняющие вопросы можно задать по телефону (4712) 58-82-85.