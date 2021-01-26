Мальчику, спасшему курянку, вручили медаль «За проявленное мужество»

Николай учиться в Курске с 2019 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 января ученику школы № 32 имени преподобного Серафима Саровского Николаю Цуканову в торжественной обстановке вручили памятную медаль Совета Федерации Федерального Собрания РФ «За проявленное мужество».

Летом прошлого года десятиклассник, находясь на берегу реки, увидел, как купающаяся в реке женщина потеряла сознание и начала тонуть. Ее спутник растерялся, а Николай бросился в воду и спас женщину. На берегу взрослые оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и вызвали «Скорую помощь».

Свой поступок Николай не афишировал, о нем узнали только после того, как родственники спасенной женщины разыскали юношу, чтобы поблагодарить его.

Николай Цуканов учится в школе № 32 с 2019 года, до этого обучался в Пермском кадетском корпусе ПФО имени Героя России Ф.Кузьмина.

Родителям Николая, Ирине Андреевне и Алексею Николаевичу Цукановым, вручено благодарственное письмо за достойное воспитание сына, совершившего героический поступок, проявив смелость и твердость духа при спасении человека на воде.