В 2020 году куряне подали 664 заявления о переводе пенсионных накоплений

Пенсионный фонд рассматривает заявления о переходе к новому страховщику в срок до 1 марта Фото: Светлана ВОЛКОВА

За 2020 год куряне подали 664 заявления о переводе пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой и об изменении управляющей компании.

По сравнению с 2019 годом количество заявлений сократилось в 1,1 раза, а это 87% от общего количества. 581 из них - досрочные заявления.

Если смена страховщика осуществляется чаще одного раза в пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход с момента предыдущего перехода.

Пенсионный фонд рассматривает заявления о переходе к новому страховщику в срок до 1 марта года, следующего за годом, в котором истекает пятилетний срок с года подачи заявления. Заявления о переходе, поданные в 2020 году, будут рассмотрены в 2025 году до 1 марта.

Заявления о досрочном переходе к новому страховщику будут рассмотрены до 1 марта 2021 года.

О результате рассмотрения заявления можно узнать начиная с апреля. Быстрее всего это сделать через «Личный кабинет» гражданина на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).