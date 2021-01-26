Курский галерист Олег Радин сделал прививку от коронавируса

В регионе сохраняется режим повышенной готовности по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области стартовала массовая вакцинация населения. Работают 24 пункта вакцинации, в ближайшие дни их число увеличится до 37, сказали в администрации региона. Все они укомплектованы морозильными камерами с возможностью хранения вакцины при температуре ниже 18°, термометрами, табличками и указателями, памятками, анкетами для пациентов.

Один из первых пунктов вакцинации был открыт на базе Курского областного клинического кожно-венерологического диспансера. 26 января здесь проходили вакцинацию представители СМИ, а также известный галерист, член Союза журналистов России Олег Радин.

- Очень много близких и знакомых переболели коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. Боюсь за свое здоровье, поэтому при первой возможности решил ввести вакцину. И рекомендую всем, – сказал Олег Радин.