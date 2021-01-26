Курянам рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

Курянам советуют не сообщать свои данные по телефону Фото: Из архива КП.

Телефонные мошенники стали использовать новую схему. Представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, они сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России.

Таким образом преступники пытаются получить у клиентов кредитных организаций персональные данные, данные платежных карт, сведения о совершенных по карте операциях. Эту информацию мошенники используют для хищения денег со счетов.

В последнее время количество случаев телефонного мошенничества по такому сценарию значительно увеличилось.

- Обращаем внимание курян на то, что Банк России не подает заявления в правоохранительные органы без согласия клиентов кредитных организаций. Если во время телефонного разговора незнакомец ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс, то это злоумышленник. Нельзя сообщать по телефону свои персональные данные или данные платежной карты, под каким бы предлогом их ни пытались узнать и кем бы ни представлялся собеседник, - предупреждает заместитель управляющего Отделением Курск Банка России Александр Устенко.