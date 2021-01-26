Курянка лишилась денег, пытаясь получить кредит

Женщина пошла в полицию, когда отдала мошенникам 20 тысяч рублей Фото: Из архива КП.

Жительница Золотухинского района две недели общалась с мошенниками, которые обещали ей помочь оформить кредит, несмотря на отказ всех банков. Женщина нашла объявление о возможности получения денег за вознаграждение. Сначала ей пообещали оформить документы на трудоустройство в неизвестной компании, для этого попросили заполнить договор, за который нужно заплатить. Затем потребовалась справка о доходах. За нее также потребовали отдельную плату.

После перечисления почти 20 тысяч неизвестным людям курянка рассказала знакомой о своих действиях. Та посоветовала пойти в полицию и прекратить перечислять деньги.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские проверяют адреса, на которые женщина отправляла письма, проводятся оперативные мероприятия.

Полиция настоятельно рекомендует внимательно относиться к переводам денег на неизвестные счета.