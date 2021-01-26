Куряне меньше стали жаловаться в мэрию

806 обращений касались вопросов безопасности дорожного движения Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как рассказали в Управлении делами администрации Курска, в 2020 году поступило 8746 обращений, что на 14% меньше чем в 2019.

Чуть больше половины всех обращений, поступивших в горадминистрацию связаны с благоустройством города, восстановлением уличного освещения, ремонтом подъездных дорог и тротуаров, строительством объектов социальной сферы и реконструкцией дорог.

806 обращений касались вопросов безопасности дорожного движения, организации стоянок и парковок автотранспорта, льготного проезда в общественном транспорте.

По вопросам социальной сферы поступило 1943 обращений, 397 - по вопросам образования. К теме жилищно-коммунальной сферы куряне обращались 1761 раз. По сравнению с прошлым годом количество обращений на эту тему уменьшилось на 44%.

290 обращений касались решения земельных споров, предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, приватизации земель, изменения статуса земельных участков.

В 2020 году поступило 3212 повторных обращений граждан: почти на 400 меньше, чем в прошлом году. Как правило, повторные обращения связаны с тем, что решение вопросов носит долгосрочный характер, сказали в мэрии. Две трети поступивших обращений рассмотрены коллегиально, 1258 – с выездом на место, в том числе с участием заявителей.