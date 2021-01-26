Руководитель Фонда капремонта еженедельно будет принимать курян онлайн

Задать можно будет по телефону или с помощью приложения Zoom Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Руководитель Фонда капитального ремонта Артур Иванов еженедельно будет вести личный прием онлайн. Задать вопросы о планируемом и проведенном капремонте, оплате взносов, взыскании задолженности можно будет по телефону или с помощью приложения Zoom по ссылке: https://clck.ru/SxfXx.

Прием будет проходить по вторникам с 16:00 до 18:00. Предварительно необходимо записаться по телефону: 8 (4712) 51-00-44.

Кроме того, получить консультацию можно не выходя из дома:

по телефону горячей линии 8-910-022-97-97 или по тел. 51-03-68;

на сайте www.fondcr46.ru, заполнив форму обратной связи по ссылке: https://clck.ru/SxfgP;

отправить обращение на электронную почту fondcr46@fondcr46.ru, fcr46@mail.ru;

оставить обращение в официальных группах Фонда в социальных сетях https://vk.com/fondcr46, https://www.instagram.com/fondcr46/.