Курский СК проводит проверку по факту гибели мужчины на пожаре

Погиб 58-летний мужчина Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Как сообщалось ранее, 25 января рано утром в селе Кекино Глушковского района загорелся жилой деревянный дом. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи и работники электросетей.

Пожар оперативно потушили. В доме сгорела кровать, часть стены, дверь и кровля на площади шесть квадратных метров. Погиб 58-летний мужчина.

По данному факту Рыльский следственный отдел СУ СК по Курской области начал доследственную проверку. В ходе первоначальных мероприятий установлено, что мужчина проживал один, злоупотреблял спиртными напитками.

Предположительно, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем при курении. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.