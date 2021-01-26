Курский СК проводит проверку по факту гибели мужчины на пожаре

Погиб 58-летний мужчина
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Как сообщалось ранее, 25 января рано утром в селе Кекино Глушковского района загорелся жилой деревянный дом. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи и работники электросетей.
Пожар оперативно потушили. В доме сгорела кровать, часть стены, дверь и кровля на площади шесть квадратных метров. Погиб 58-летний мужчина.
По данному факту Рыльский следственный отдел СУ СК по Курской области начал доследственную проверку. В ходе первоначальных мероприятий установлено, что мужчина проживал один, злоупотреблял спиртными напитками.
Предположительно, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем при курении. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.