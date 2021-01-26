Из Курска в Москву можно будет уехать за 599 рублей

Количество мест и период проведения акции могут быть ограничены Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 1 по 28 февраля уехать из Курска в Москву на «Ласточке» можно будет за 599 рублей. Оформить билеты по такому тарифу можно до 8 февраля.

Полный список поездов, участвующих в акции, и условия ее проведения опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Купить билеты по спецценам можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

Специальные тарифы не применяются одновременно с другими скидками. Количество мест и период проведения акции могут быть ограничены.