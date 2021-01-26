Куряне выиграли первый этап чемпионата России по автокроссу

Чемпионат России по автокроссу включает семь этапов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Воронеже прошел первый этап чемпионата России по автокроссу. В соревнованиях приняли участие пилоты из Курского автотранспортного предприятия -1.

В личном зачете куряне завоевали три медали: 1-е место (класс Д2-Н) - Павел Корпачев, 2-е место (класс Супер 1600) - Павел Корпачев, 3-е место (класс Супер 1600) - Евгений Горошко. По результатам командного зачета у курян – первое место.

Чемпионат России по автокроссу включает семь этапов. Планируется, что он пройдет в Московской, Тюменской, Ростовской, Курской и Воронежской областях, а также в Чеченской Республике.