Куряне выиграли первый этап чемпионата России по автокроссу

Чемпионат России по автокроссу включает семь этапов
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
В Воронеже прошел первый этап чемпионата России по автокроссу. В соревнованиях приняли участие пилоты из Курского автотранспортного предприятия -1.
В личном зачете куряне завоевали три медали: 1-е место (класс Д2-Н) - Павел Корпачев, 2-е место (класс Супер 1600) - Павел Корпачев, 3-е место (класс Супер 1600) - Евгений Горошко. По результатам командного зачета у курян – первое место.
Чемпионат России по автокроссу включает семь этапов. Планируется, что он пройдет в Московской, Тюменской, Ростовской, Курской и Воронежской областях, а также в Чеченской Республике.