В Курской области пройдет дождь с мокрым снегом

Температура воздуха ночью составит -2…+3 ºС, днем 0…+5 ºС Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 26 января и в течение суток в Курской области будет облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью южной четверти 4-9 м/с, днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…+3 ºС, днем 0…+5 ºС.

Спасатели ГУ МЧС по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Если возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.