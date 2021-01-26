За сутки от ковида умерли пять курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1462 человека Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19, унесла жизни еще пятерых курян. Скончались 56 и 72-летние женщины, два 50 и один 51-летний мужчина. За все время пандемии умерли 355 человека.

На утро 26 января в Курской области всего зарегистрировано 25 392 (+180) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1462 человека, на искусственной вентиляции легких – 145. Выздоровели 22 345 пациентов, в том числе 127 – за последние сутки.