В Курской области коронавирус подтвердился еще у 180 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1462 человека
Фото: Из архива "КП"
На утро 26 января в Курской области всего зарегистрировано 25 392 (+180) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1462 человека, на искусственной вентиляции легких – 145. Выздоровели 22 345 пациентов, в том числе 127 – за последние сутки.
На сегодняшний день скончались 355 человек (+5; женщины 56 и 72 года, мужчины 50, 50 и 51 год) причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +89
г. Железногорск +17
Беловский +14
Железногорский +8
Курчатовский +6
г. Фатеж +6
Черемисиновский +6
Пристенский +5
г. Суджа +5
Конышевский +4
Суджанский +4
г. Дмитриев +3
Медвенский +3
Золотухинский +2
Тимский +2
Большесолдатский +1
Горшеченский +1
Дмитриевский +1
Мантуровский +1
Фатежский +1
Щигровский +1.