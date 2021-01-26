В Курской области коронавирус подтвердился еще у 180 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1462 человека Фото: Из архива "КП"

На утро 26 января в Курской области всего зарегистрировано 25 392 (+180) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1462 человека, на искусственной вентиляции легких – 145. Выздоровели 22 345 пациентов, в том числе 127 – за последние сутки.

На сегодняшний день скончались 355 человек (+5; женщины 56 и 72 года, мужчины 50, 50 и 51 год) причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +89

г. Железногорск +17

Беловский +14

Железногорский +8

Курчатовский +6

г. Фатеж +6

Черемисиновский +6

Пристенский +5

г. Суджа +5

Конышевский +4

Суджанский +4

г. Дмитриев +3

Медвенский +3

Золотухинский +2

Тимский +2

Большесолдатский +1

Горшеченский +1

Дмитриевский +1

Мантуровский +1

Фатежский +1

Щигровский +1.