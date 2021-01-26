Железнодорожный округ Курска останется без тепла

С 10:00 до 15:00 будет приостановлена подача горячей воды и отопления Фото: Яна ШЕЛЕСТ

26 января специалисты «Квадры» проведут ремонт на двух ветхих участках тепломагистралей в привокзальной части Железнодорожного округа - по улице Бутко и ВЧК. С 10:00 до 15:00 будет приостановлена подача горячей воды и отопления по адресам:

- ул. Западный парк, 17, 18, 8, 15, 14 13,

- ул. Привокзальная, 2,

- ул. Бутко, 3, 23\81,

- ул. Интернациональная, 79, 66, 53, 51, 45, 8а, 6, 6в, 2,

- ул. Вокзальная, 1,

- пр-д. Театральный, 2,

- ул. Театральная, 78а, 78б,

- ул. Октябрьская, 29, 65,

- ул. ВЧК, 10,

- ул. Маяковского, 125, 109, 107, 105, 101, 100, 93а\4, 93\2, 93\1,

- ул. Дубровинского, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 26, 46,

- ул. Профсоюзная, 11,

- ул. Островского, 4, 8, 10,

- ул. 2-я Новоселовка, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а.