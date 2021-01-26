Под Курском незаконно рубили лес

Экологи нашли в лесу порубочные остатки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Нарушение установили сотрудники регионального комитета природных ресурсов при обследовании лесных участков. Выезды проходили для обнаружения незаконных рубок в охотугодьях Железногорского района. Экологи нашли порубочные остатки вплотную к стене леса в урочище Пустошь-Корень. Сейчас урочище находится в аренде у ИП А.М. Коротеева по договору заготовки древесины, сообщили в администрации региона.

По этому факту сотрудники отдела по Железногорскому лесничеству против индивидуального предпринимателя составили протокол об административном правонарушении.