В Курской области под видом МЧС орудуют мошенники

Курян предупредили о мошенниках Фото: Из архива КП.

В регионе фиксируют случаи, когда по домам ходят лжепредставители МЧС России или сотрудники различных «фирм» и предлагают приобрести противопожарное оборудование, в том числе автономные пожарные извещатели (АПИ). При этом «продавцы» рассказывают доверчивым гражданам, что если не купить прибор и не установить его дома, то в случае возгорания «пожарные не приедут». Этот довод сильнее всего пугает людей. Стоит отметить, что стоимость таких приборов с доставкой на дом возрастает в десятки раз.

Главное управление МЧС России напоминает: автономный пожарный извещатель – это самое простое и доступное устройство, которое позволяет на ранней стадии обнаружить пожар и предотвратить беду. Прибор продается в специализированных магазинах, его стоимость не превышает несколько сотен рублей. АПИ работает в автономном режиме, питание осуществляется от батарейки. Спасатели настоятельно рекомендуют установить такой прибор в жилом помещении.

Однако отсутствие устройства не означает, что ваш дом попадает в «черный список» пожарных. В случае поступления сообщения на пульт 01 огнеборцы в кратчайшие сроки прибудут по сигналу и окажут всю необходимую помощь, заверили в ведомстве.