Курянам рассказали, кому противопоказана прививка против ковид

Прививка противопоказана также беременным и кормящим женщинам Фото: Из архива КП.

Вакцинация от коронавируса проводится добровольно и бесплатно. В случае принуждения вы можете обратиться в правоохранительные органы, сообщили в администрации региона.

Перед вакцинацией обязателен осмотр врача-терапевта, который измеряет пациенту температуру, давление, сатурацию, пульс. Заполняется анкета вакцинируемого и согласие на процедуру.

- Прививка противопоказана беременным и кормящим женщинам, детям до 18 лет, пациентам с хроническими заболеваниями в стадии обострения, а также гражданам с высокой температурой. Переболевшие коронавирусом могут вакцинироваться не ранее чем через полгода после перенесенной болезни, – пояснил главный врач Курского областного клинического кожвендиспансера Михаил Лукашов.

Вакцинация от коронавируса вошла в Национальный календарь прививок. Считается, что «Спутник V» дает защиту от коронавируса на два года.