Около четырех тысяч курян привились от коронавируса

Запись на прививку от коронавируса ведется все всех поликлиниках региона Фото: Из архива "КП"

На сегодняшний день в Курской области первым компонентом вакцины «Спутник V» привито почти четыре тысячи человек, двумя компонентами – порядка 1 600 граждан.

Вакцина «Спутнику V» двухкомпонентная, прививается с интервалом в 21 день. На выработку иммунитета необходимо не менее 42 дней. В этот период получившему вакцину нужно быть максимально внимательным и соблюдать все меры профилактики.

«Сейчас в регионе открыто 24 пункта для вакцинации: 10 в Курске и Железногорске, 14 в центральных районных больницах. В ближайшие дни пункты откроются во всех районах», - сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий на пресс-конференции.

Запись на прививку от коронавируса ведется все всех поликлиниках региона. Подробную информацию можно получить по телефону координирующей линии кожвендиспансера 70-60-00, который работает с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00. Аналогичную информацию можно получить по телефону горячей линии 122, который работает ежедневно с 08:00 до 20:00 часов.

На портале госуслуг также доступна опция, позволяющая всем гражданам старше 18 лет заявиться на вакцинацию. Заявки оставили уже около тысячи курян. Запись возможна и на региональном портале https://talon.kurskzdrav.ru/.