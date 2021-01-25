На прошлой неделе внебольничной пневмонией заболели 1925 курян

В целом по области зарегистрировано 6712 случаев ОРВИ Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На прошлой неделе в Курской области заболеваемость ОРВИ была выше порогового уровня на 22,5%, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эпидемиологический порог превышен среди всех возрастных групп населения, кроме детей до двух лет.

В целом по области зарегистрировано 6712 случаев ОРВИ, что выше на 3,5%, чем на предыдущей неделе. Удельный вес детского населения среди заболевших составляет 50,2%.

За прошедшую неделю на территории Курской области зарегистрировано 1925 случаев внебольничных пневмоний, среди заболевших преобладают взрослые (97,9%).

По данным лабораторного мониторинга по-прежнему преимущественно определяются вирусы негриппозной этиологии, циркуляция вирусов гриппа отсутствует.