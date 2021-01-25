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Общество

В Курской области пройдет «Студенческий десант»

Молодежь окажет помощь жителям районов
Яна ШЕЛЕСТ
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Проект «Студенческий десант» поддержали на грантовом конкурсе молодежных инициатив Росмолодежи

Проект «Студенческий десант» поддержали на грантовом конкурсе молодежных инициатив Росмолодежи

С 25 января по 14 февраля в Медвенском, Обоянском, Щигровском, Октябрьском и Фатежском районах пройдет акция «Студенческий десант». Это региональный этап Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» в Курской области.

Студенты-волонтеры ЮЗГУ, КГУ и КГСХА окажут безвозмездную помощь жителям населенных пунктов. Они проведут лекции, мастер-классы по прикладному искусству, спортивные мероприятия для школьников, окажут шефскую помощь и организуют вечерние концерты.

Проект «Студенческий десант» поддержали на грантовом конкурсе молодежных инициатив Росмолодежи в 2020 году.