В Курске с незаконной рекламой борются с помощью автодозвона

Количество подключаемых к автодозвону абонентов будет увеличиваться
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
В Курске продолжается работа по автоинформированию рекламодателей о незаконности расклейки объявлений. Система заработала в июне прошлого года - тогда на автодозвон поставили первые 25 абонентов.
В течение 2020 года к системе автодозвона подключили 336 абонентов, 319 из них – отключили после того, как незаконную рекламу убрали с объектов недвижимости.
Проблема незаконного размещения мелкоформатной рекламной продукции в Курске стоит остро, количество подключаемых к автодозвону абонентов будет увеличиваться.