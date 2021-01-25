В Курске с незаконной рекламой борются с помощью автодозвона

Количество подключаемых к автодозвону абонентов будет увеличиваться Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске продолжается работа по автоинформированию рекламодателей о незаконности расклейки объявлений. Система заработала в июне прошлого года - тогда на автодозвон поставили первые 25 абонентов.

В течение 2020 года к системе автодозвона подключили 336 абонентов, 319 из них – отключили после того, как незаконную рекламу убрали с объектов недвижимости.

Проблема незаконного размещения мелкоформатной рекламной продукции в Курске стоит остро, количество подключаемых к автодозвону абонентов будет увеличиваться.