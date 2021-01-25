73-летняя курянка перевела мошенникам 120 тысяч рублей

Пенсионерка направилась к банкомату и перевела на указанные номера 120 тысяч рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

73-летней жительнице Льговского района позвонили неизвестные и сообщили, что якобы ее сын попал в ДТП. За его освобождение нужно было заплатить срочно деньги.

Женщине посоветовали не прекращать разговор и никому не сообщать о случившемся, а как можно скорей перечислить нужную сумму. Пенсионерка направилась к банкомату и перевела на указанные номера 120 тысяч рублей.

И только после этого она позвонила сыну, который сообщил, что в никаком ДТП не участвовал, а все это время занимался своими делами. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, начали незамедлительные технические мероприятия.