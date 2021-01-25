В электронную версию Книги памяти Курской области внесли дополнения

Новые материалы, внесенные в Книгу памяти, разместили участники центра «Поиск»

Новые материалы, внесенные в Книгу памяти, разместили участники центра «Поиск» на сайте Курского государственного университета.

В нее впервые вошли имена 439 советских солдат, захороненных в Курской области; 1132 курян, не вернувшихся с войны; 18 курян, вернувшихся с войны; списки уточнений на 427 воинов-курян, не вернувшихся с войны и 396 советских солдат, захороненных в нашем регионе. Опубликованы также учетные карточки 512 захоронений времен Великой Отечественной войны.

Ознакомиться с материалами можно по ссылке https://kursksu.ru/pages/memory_book.