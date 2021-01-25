В Курске задержали похитителей аккумуляторов

Мужчины украли пять аккумуляторных батарей в Сеймском округе Курска Фото: Из архива "КП"

Курские полицейские задержали подозреваемых в краже аккумуляторов. Мужчины украли пять аккумуляторных батарей в Сеймском округе Курска.

Действовали злоумышленники неподалеку от собственного места жительства. Во дворах они выбирали отечественные легковушки, не оборудованные сигнализацией.

Машины вскрывали и разукомплектовывали. Батареи каждый раз уносили в руках и прятали в квартире знакомой девушки. После пятого преступления на такси вывезли похищенное в пункт приема лома.

Оперативники нашли свидетелей преступлений и воспользовались записями городских камер видеонаблюдения для установления личности подозреваемых.

Злоумышленников задержали, они во всем признались и рассказали, что совершали преступления, чтобы достать денег на спиртное и сигареты. По фактам краж возбудили уголовные дела.