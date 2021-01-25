Эковолонтеры собрали у курян более 620 килограмм вторсырья

До конца января работают специальные стационарные пункты

В минувшие выходные эковолонтеры собирали у курян вторсырье, а также ели и сосны для переработки. 23 января в рамках проекта «Экодвор» они собрали и отправили на переработку более 620 килограмм вторсырья – шесть кг батареек, 156,3 кг макулатуры, около 24 кг металла, более 353 кг стекла, около 34 кг пластика и 7,6 кг крышек для проекта «Важные мелочи».

24 января экотакси принимало сосны и ели, которые потом передали Спецавтобазе по уборке города Курска для переработки их в щепу. Щепа пойдет на подстилочный материал для животных.

До конца января работают специальные стационарные пункты. Контейнеры для елок и сосен установлены на улицах:

- Союзной, 25

- Заводской, 27 (рядом с гаражным кооперативом)

- К.Маркса, 72/21 (или пр. Победы, 2)

- Нижней Казацкой, 160

- на проспекте В.Клыкова, д. 4 (за парковкой ТЦ «Компас»).