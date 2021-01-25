Четверо курских таксистов попались на уловку мошенника

Водители перевели 8, 10 и даже 37 тысяч рублей мошеннику Фото: Из архива "КП"

Сотрудники курского уголовного розыска в Сочи задержали мужчину, от действий которого пострадали четыре курских таксиста. Фигурант заказывал машину через приложение и выходил на связь с водителем.

В разговоре представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительного ведомства и просил оказать небольшие услуги. Например, приобрести набор продуктов или алкоголь, а также положить деньги на счет мобильного телефона.

Все расходы обещал возместить таксисту по прибытию на место заказа, к зданию, где работает. Поверив в рассказ клиента, водители перевели 8, 10 и даже 37 тысяч рублей мошеннику, а потом обратились в полицию.

По всем фактам мошеннических действий возбудили уголовные дела. Сотрудники угрозыска установили, что звонки поступали с нескольких мобильных номеров, зарегистрированных в Краснодарском крае на разных людей.

Курские полицейские выехали в служебную командировку в Сочи, где задержали 37-летнего, ранее судимого мужчину. Подозреваемый во всем признался. Выяснилось, что один из потерпевших таксистов даже не обратился в полицию. Сейчас от него также приняли заявление.

До суда злоумышленник будет находиться под стражей в СИЗО. Наказание ему назначат по совокупности совершенных преступлений.